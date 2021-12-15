Россиянина приговорили к пожизненному за убийство чеченца в Берлине
Россиянина Соколова приговорили к пожизненному за убийство чеченца в Берлине
Россиянина по фамилии Соколов приговорили в Берлине к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, передал ТАСС.
Суд шел в условиях повышенных мер безопасности в связи с особой тяжестью содеянного.
Хангошвили был убит в берлинском парке. По версии следствия, задание на ликвидацию гражданина Грузии Соколов получил от властей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес России совершенно беспочвенны и не имеют под собой никаких оснований. Однако МИД Германии выслал из страны двух немецких дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон-грата двух работников посольства ФРГ в Москве.
Заявлялось, что власти Германии могут ввести санкции в отношении России в связи с этим убийством.
По не подтвержденным официально данным, в 2004 году Хангошвили участвовал в планировании теракта в московском метро между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая», а также в Беслане.