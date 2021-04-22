Россиянина освободили в Дубае после «голой» фотосессии

В Дубае освободили российского айтишника Алексея Концова, который был задержан по подозрению в организации фотосессии с голыми девушками. В компании Involta, основателем которой является Концов, подтвердили «360», что россиянин возвращается домой.

Представитель Invоltа сообщил, что Концов вернется из ОАЭ в Россию сегодня вечером. Его рейс приземлится в аэропорту Домодедово около 20:30.

О том, как себя чувствует Алексей, который был задержан в начале апреля, в компании не сообщили. Отделался ли он штрафом, или его признали невиновным, неизвестно.

«Я думаю, он о своем самочувствии сможет дать комментарий», — сказали в компании.

Концова задержали в Дубае после того, как он выложил в соцсети фото с изображением голых девушек, позирующих на балконе небоскреба. В Involta ранее заявили, что Концов не был причастен к организации «голой» фотосессии, и все обвинения против него ложные.

Брат Концова еще 7 апреля сообщал «360», что с айтишника сняли все обвинения. По его словам, Алексей ездил в Дубай как турист и не занимался там никакими фотосъемками.

Девушки, которые снимались голышом, оказались преимущественно украинками. Россиянок среди них не было. Всех девиц задержали и депортировали.