Россиянина освободили из трудового рабства времен СССР
О вызволении россиянина из трудового рабства стало известно от представителей общественного фонда «Дамыту». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции Костанайской области Казахстана.
В Казахстан Дмитрий приехал еще до распада Советского Союза. По словам руководителя фонда Нины Костюк, сначала он попал в рабство в Кокчетавской области, потом — в Алматинской области.
Кузнецова разберется в истории подростка, попавшего в трудовое рабствоПодробнее
Сейчас миграционная служба определяет гражданство мужчины с советским паспортом. Для установления личности мужчины, уточнил ее руководитель Кайрат Дутпаев, также направлен соответствующий запрос в посольство РФ в Нур-Султане.
После этого Дмитрия либо вернут на родину, либо выдадут ему документы на территории Казахстана.