Россиянина освободили из трудового рабства времен СССР

Россиянин провел несколько десятков лет в трудовом рабстве. Еще в советское время он приехал в Казахстан на заработки, где оставался до сих пор. Сейчас мужчине помогают оформить документы.

О вызволении россиянина из трудового рабства стало известно от представителей общественного фонда «Дамыту». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции Костанайской области Казахстана.

В Казахстан Дмитрий приехал еще до распада Советского Союза. По словам руководителя фонда Нины Костюк, сначала он попал в рабство в Кокчетавской области, потом — в Алматинской области.

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Сейчас миграционная служба определяет гражданство мужчины с советским паспортом. Для установления личности мужчины, уточнил ее руководитель Кайрат Дутпаев, также направлен соответствующий запрос в посольство РФ в Нур-Султане.

После этого Дмитрия либо вернут на родину, либо выдадут ему документы на территории Казахстана.