Россиянина осудили за убийство 28-летней давности

В Новосибирске перед судом предстал местный житель, которого обвинили в убийстве, совершенном в 1993 году. Об этом сообщил «Царьград».

Следствие установило, что подсудимый, будучи студентом Алтайского государственного института культуры, пробрался в здание вуза, чтобы там переночевать, поскольку ушел из дома после ссоры с супругой. Пьяного студента заметила 61-летняя женщина, которая работал в институте сторожем.

Она попросила молодого человека покинуть здание, пригрозив сообщить руководству о случившемся. Студент подумал, что за такое поведение его могут отчислить. Он напал на женщину и забил ее до смерти молотком для мяса и ножом. Следующие девять лет осужденный проведет за решеткой.