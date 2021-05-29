Россиянин пожаловался в КС из-за штрафа в 31 млн рублей за долларовый перевод

ФНС оштрафовала россиянина Николая Кузнецова на 31 миллион за долларовый перевод в 2014 году. Он жаловался в московский суд, ЦБ и Европейский суд по правам человека, но его нигде не поддержали. Тогда он обратился в Конституционный суд России. Жалобу Кузнецова приняли.

«Жалоба гражданина Н. В. Кузнецова на нарушение его конституционных прав. <…> Принята к рассмотрению», — цитирует ТАСС материалы суда.

В 2014 году, как следует из жалобы, Кузнецов перевел почти 616 тысяч долларов из Транскапиталбанка на счет отца в Мособлбанк, но деньги так и не поступили. Он выяснил, что валютный перевод шел через счет в американском банке, но его там заблокировали из-за санкций против российской финансовой организации.

Через три года Федеральная налоговая служба России завела против Кузнецова административное дело за совершение незаконных валютных операций и выписала ему многомиллионный штраф. Ранее Мосгорсуд освободил банк в США, который заморозил перевод россиянина, от ответственности.

После обращения в несколько инстанций Кузнецов решил пожаловаться в Конституционный суд, который проверит законность решений против лишившегося денег и оштрафованного Кузнецова.