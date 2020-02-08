Россиянина оправдали по делу об убийстве бабушки «из жалости»
23-летнему Александру Радцеву вынесли оправдательный приговор в деле об убийстве его 90-летней прабабушки. Об этом сообщил Красноярский краевой суд на своем сайте.
По версии следствия, молодой человек совершил убийство в 2018 году, чтобы облегчить страдания беспомощной женщины и родственницы, которая за ней ухаживала.
Присяжные заседатели вынесли Радцеву оправдательный вердикт. Все восемь человек единогласно решили, что убийство действительно было, но пятеро из них сочли, что правнук к нему не имеет отношения.
Молодого человека освободили прямо в зале суда.
Ранее на «Дваче» появилось сообщение от пользователя, который представился сотрудником больницы и рассказал, что ему нравится убивать пациентов.
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