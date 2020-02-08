    08 февраля 2020, 15:31

    Россиянина оправдали по делу об убийстве бабушки «из жалости»

    Дарья Морозова

    23-летнему Александру Радцеву вынесли оправдательный приговор в деле об убийстве его 90-летней прабабушки. Об этом сообщил Красноярский краевой суд на своем сайте.

    По версии следствия, молодой человек совершил убийство в 2018 году, чтобы облегчить страдания беспомощной женщины и родственницы, которая за ней ухаживала.

    Присяжные заседатели вынесли Радцеву оправдательный вердикт. Все восемь человек единогласно решили, что убийство действительно было, но пятеро из них сочли, что правнук к нему не имеет отношения.

    Молодого человека освободили прямо в зале суда.

    Ранее на «Дваче» появилось сообщение от пользователя, который представился сотрудником больницы и рассказал, что ему нравится убивать пациентов.

    Полицейские Минздрав проверили медучреждение и признали непричастность анастезиолога к сообщениям на сайте форума.