Россиянина оправдали по делу об убийстве бабушки «из жалости»

По версии следствия, молодой человек совершил убийство в 2018 году, чтобы облегчить страдания беспомощной женщины и родственницы, которая за ней ухаживала.

Присяжные заседатели вынесли Радцеву оправдательный вердикт. Все восемь человек единогласно решили, что убийство действительно было, но пятеро из них сочли, что правнук к нему не имеет отношения.

Молодого человека освободили прямо в зале суда.

Ранее на «Дваче» появилось сообщение от пользователя, который представился сотрудником больницы и рассказал, что ему нравится убивать пациентов.

Полицейские Минздрав проверили медучреждение и признали непричастность анастезиолога к сообщениям на сайте форума.