Общество 28 апреля 2023, 01:29 Россиянина обязали продать квартиру и переехать после жалоб соседей на шум Суд в Барнауле обязал шумного жильца продать квартиру и переехать из-за жалоб соседей Pxhere

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Жильцы одного из домов в Барнауле пожаловались на шумного соседа в суд. В итоге дебошира обязали продать квартиру и переехать. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

Гражданское дело рассмотрел индустриальный районный суд Барнаула. Истец подал заявление о прекращении права собственности, принятии решения о продаже жилого помещения с публичных торгов. Как указал заявитель, «житель дома по улице Суворова систематически нарушает тишину и покой соседей».

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На заседании соседи красочно описали образ жизни шумного мужчины. По их словам, тот чуть ли не каждую ночь громко шумел, кричал, чем-то гремел и слушал музыку. Кроме того, из его квартиры доносилась нецензурная брань и звуки драк.

Соседи неоднократно жаловались на дебошира в органы местного самоуправления, прокуратуру и даже в администрацию президента России.

«Суд удовлетворил исковые требования истца, прекратил право собственности ответчика на его долю в праве собственности на квартиру <…> с обязанием произвести продажу с публичных торгов его доли в праве собственности на квартиру с выплатой ему вырученных от продажи денежных средств», — сказано в сообщении пресс-службы судов региона.

Конфликт с соседями по дому произошел и у певца Николая Баскова. Они недовольны занятиями вокалом артиста. По словам Баскова, соседи отвели ему определенное время, в которое он может музицировать у себя дома. Певец признался, что такое происходит в его жизни впервые.