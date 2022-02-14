Россиянина будут судить за распространение «фейков» про Деда Мороза

Россиянина будут судить за распространение сведений, которые оскорбляют чувства верующих в Деда Мороза. Игорь Мирзоев ранее подал иск в суд к сказочному волшебнику. Но теперь и против него самого подала исковое заявление юрист Эльнара Троицкая, сообщило РИА «Новости».

Мирзоев в декабре подал иск к АО «Дед Мороз». Он утверждал, что ответчик, который позиционирует себя главным волшебником в стране, с момента его появления не смог выполнить взятые на себя обязательства.

Мирзоев рассказал, что не получал подарков и не дождался выполнения своих мечт. Истец просил суд обязать Деда Мороза подарить ему 23 подарка, исполнить его огромные желания и оплатить моральный вред в размере 10 миллионов рублей. Теперь же Мирзоев решил отказаться от претензий. Все дело в том, что мужчина вовремя не оплатил госпошлину, поэтому иск вернули. Но оставили за ним право повторно обратиться в суд.

Однако дело на этом не закончилось. Юрист из Петербурга Эльвира Троицкая подала жалобу на Мирзоева, в которой призвала привлечь его к ответственности за распространение «фейковой информации». По ее словам, мужчина «лишь распространил сведения, порочащие чувства верующих в Деда Мороза».