Общество 21 марта 2023, 06:16 Россиянина арестовали за герб «Азова» на заставке смартфона Московский суд арестовал мужчину на 14 суток за герб «Азова» на заставке смартфона РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мужчину, приехавший в Москву из Ставрополья, приговорили к 14 дням лишения свободы за публичную демонстрацию герба украинского полка «Азов»*. Об этом сказано в решении суда, сообщил ТАСС.

«Самойлова Юрия Олеговича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов) об административных правонарушениях и подвергнуть административному наказанию в виде административного ареста сроком на 14 суток», — прописано в документе.

Реклама

Самойлов 16 марта ехал в метро, где и показал заставку. Пассажиры обратились в правоохранительные органы, после чего нарушителя задержали.

Реклама

Будучи под арестом Самойлов дал показания, что изначально нейтрально относился к спецоперации, но затем занял проукраинскую позицию, просматривая определенные сайты, в том числе каналы пользователей Youtube, признанных в России иностранными агентами.

Ранее «Азов»* отказался от фашистской символики ради пиара перед Западом. Специалисты считают, что такой шаг не изменит саму суть батальона, прославившегося военными преступлениями.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.