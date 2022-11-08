Россиянина арестовали по делу о госизмене | 360°

Общество 08 ноября 2022, 21:43 Россиянина арестовали по делу о госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене Pxhere

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В Москве арестовали россиянина по делу о госизмене. Об этом 8 ноября сообщил ТАСС со ссылкой на Лефортовский суд.

Отмечается, что гражданин заключили под стражу.

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«Постановлением Лефортовского суда Москвы от 7 ноября в отношении Вердияна Г. К., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса России», — отметили в суде.

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По статье о госизмене мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Дело маркировано грифом «совершенно секретно», детали не разглашаются.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не поддерживает идею депутата Государственной думы Романа Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к акту госизмены.

Парламентарий высказался, что государство вкладывает весомые средства в воспитание и подготовку атлетов. Поэтому он посчитал логичным приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.

Его идею также раскритиковала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. По ее мнению, никто не имеет права наказывать атлетов за подобные решения.