Россиянин заплатил 119 тысяч рублей за несостоявшееся свидание

Мужчине пришлось заплатить 119 тысяч рублей за несостоявшееся свидание. После знакомства в Сети девушка стала просить деньги за свой адрес, код от подъезда и так далее. Теперь в ситуации разбирается полиция.

«В дежурную часть УМВД России по Нижневартовску обратился гость из Башкортостана, который стал жертвой мошенников», — сообщила пресс-служба УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

По словам мужчины, он познакомился в Сети с девушкой, чтобы провести вечер в ее компании. Новая знакомая рассказала, что живет в центре города и пригласила мужчину к себе домой. При этом она попросила перевести 1,5 тысячи рублей за сообщение со своим адресом. Когда мужчина отправил деньги, девушка написала название улицы и номер дома.

«Но на этом своеобразный квест для потерпевшего не закончился. Мужчина продолжал переводить денежные средства: 26 200 рублей за код от подъезда, два раза по 11 200 за страховку и еще дважды 34 500 рублей за услуги», — уточнили в ведомстве.

Всего мужчина перевел мошеннице 119 тысяч рублей. Причем встреча так и не состоялась. В итоге россиянин решил обратиться за помощью в полицию.