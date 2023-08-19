Общество 19 августа 2023, 18:40 Россиянин за пять лет преодолел равное длине экватора расстояние РЕН ТВ: россиянин вместе с собакой пробежал вокруг света почти за пять лет Unsplash

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Россиянин Руслан Шакин смог пробежать вокруг света за пять лет. Его путь составил длину экватора. Мужчина прошел шесть континентов и 18 стран, сообщил РЕН ТВ.

Мужчина начал забег 16 сентября 2018 года. В тот день ему исполнилось 38 лет. На такое решение Шакина сподвигла книга американца, который прошел пешком всю страну.

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Он начал путешествие с мыса Соя — самой высокой точки острова Хоккайдо. В 2023 году, 24 июля, Руслан вернулся на это же место.

«Ушел с работы, продал машину, съехал с квартиры, сложил вещи на платный склад, купил палатку, детскую коляску за 100 долларов, билет на север Японии и улетел», — рассказал мужчина.

В Забайкалье Шакин встретил собаку по кличке Соня. Она стала питомцем путешественника и преодолела весь путь до Владивостока. Животное не боялось жары, дождей и метелей.

Свою историю россиянин поведал в личном Telegram-канале. Сейчас его читают почти четыре тысячи пользователей.

Ранее СМИ сообщали, что австралиец дрейфовал в Тихом океане почти 100 дней. Житель Сиднея решил отправиться в путешествие со своей собакой.