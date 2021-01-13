Россиянин выставил на продажу 20-летнюю коллекцию с Эминемом. Все ради сына с синдромом Дауна

Александр Балахонцев из Новосибирска в начале 2000-х был большим фанатом американского рэпера Эминема. Спустя 20 лет с помощью собранной о своем кумире коллекции он хочет помочь больному сыну и другим детям с синдромом Дауна.

«Собирал в подростковом возрасте, с года 2001-го. Самые ранние плакаты датируются 2001 годом. Там различного рода инфа из журналов, газет. Я был ярым фанатом», — рассказал «360» Балахонцев.

У восьмилетнего пасынка Александра, которого он считает родным сыном, синдром Дауна. Патология не очень серьезная, но все равно нужны деньги для регулярного наблюдения и различных процедур.

«Коллекцию решил продать, чтобы использовать для него во благо и пожертвовать часть денег на благотворительность для местного детского дома. У сына лишняя хромосома, поэтому периодически нужны различные процедуры, занятия с дефектологом, логопедом», — добавил собеседник «360».

Друзья Александра, живущие в США, рассказали ему, что там подобные коллекции продают за миллионы долларов. Сейчас американские приятели выставили лот на eBay, сам Балахонцев начал продавать коллекцию на Avito. Ее стоимость — 1 150 000 рублей, но фанат Эминема готова и снизить цену до 50%. Ниже не может, так как тогда не сможет помочь сыну и другим детям.