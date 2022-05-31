Россиянин выставил на «Авито» банки с «запахами Родины»

Мужчина выложил на «Авито» объявления, в котором за один рубль продает банки с «запахами Родины». Об этом сообщила «Газета.ru».

Под «запахами Родины» подразумеваются, например, банки с борщом, землей и березовыми листьями. Автор объявления объяснил, что таким образом надеется повлиять на людей, которые уехали за границу, чтобы те «переосмыслили свое поведение».

«Я не хочу на этом зарабатывать, это именно такая социальная миссия скорее», — пояснил он.