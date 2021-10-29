Россиянин второй раз крупно выиграл в лотерее

Инженер из Санкт-Петербурга выиграл в «Спортлото» 140 миллионов рублей. Год назад он угадал цифры розыгрыша и разбогател на 600 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на распространителя государственных лотерей «Столото».

«28 сентября в 3783-м тираже „Спортлото“ <...> был разыгран суперприз в размере 141 088 853 рублей. Обладателем внушительной суммы оказался Илья М. из Санкт-Петербурга», — рассказали в «Столото».

Собеседник агентства добавил, что счастливчик в прошлом году выиграл в «Русское лото» приз стоимостью 600 тысяч рублей. Новоиспеченный миллионер поделился своими планами после выигрыша: он собирается приобрести жилье сыновьям, заняться здоровьем и закупиться подарками для жены и близких. Также мужчина хочет пожертвовать часть денег на благотворительность и далее тратить выигрыш на семью.

В середине октября семейная пара из Подмосковья выиграла в «Русское лото» 20 миллионов рублей. Лотерейный билет они купили за 200 рублей в киоске рядом с продуктовым магазином, куда им нужно было успеть до закрытия.