Общество 01 января 2024, 22:14 Россиянин украсил балкон гирляндой с украинским лозунгом Жителя Великого Новгорода обвинили в дискредитации ВС РФ за новогоднюю гирлянду РИА «Новости»

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Протокол за дискредитацию Вооруженных сил России составили на жителя Великого Новгорода из-за праздничного украшения балкона. На новогодней гирлянде высвечивался лозунг украинских националистов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации полиции, мужчина заявил, что не знал о появлении надписи на украинском языке. По его словам, гирлянда должна была высвечивать поздравление с Новым годом. Праздничное украшение он заказал в интернете, а настроил через Wi-Fi.

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В МВД добавили, что семья подозреваемого — граждане России, никаких связей с Украиной у них нет. Наказание будет избирать суд.

Ранее сообщалось, что евпаторийский городской суд оштрафовал бывшую участницу телепроекта «Битва экстрасенсов» за дискредитацию российской армии на 32 тысячи рублей. Дискредитирующие материалы женщина и запрещенную символику женщина размещала в социальных сетях.