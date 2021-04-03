Россиянин стал чемпионом мира по смеху

Москвич Митя Ефимов выиграл чемпионат мира по смеху. Такое мероприятие проводится впервые.

Об этом сообщил сайт kp.ru. Соревнование проходило в онлайн-формате. Ефимов рассказал, что смог победить 20 участников и вышел в финал с девушкой из Уругвая. Им дали задание продемонстрировать смех победителя. Ефимов представил, как наша сборная по хоккею стала чемпионом мира, благодаря чему и выиграл конкурс.

Он рассказал, что уже давно работает тренером по смехотерапии, и в чемпионате участвовал, находясь в Улан-Удэ. Туда он приехал по работе, чтобы проводить тренинги.

«Заселяясь в гостиницу, сразу сказал, что буду смеяться. Причем громко. В результате мне выделили самый дальний номер подальше от других постояльцев», — поделился Ефимов.

Также он рассказал, что соревнования длились четыре часа. Молодой человек уточнил, что по московскому времени начало было в пять утра. Несмотря на это, ему удалось раскачаться довольно быстро. Ефимов уверен, что развеял стереотип о том, что русские — угрюмые люди.