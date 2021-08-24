Россиянин создал гибрид на базе УАЗ и BMW 5 Series. Фото

В социальных сетях появилось фото автомобиля, собранного из деталей немецкой версии BMW 5 Series, а также отечественного автомобиля УАЗ. Тем не менее салон выглядит очень потрепанным.

На кадрах видно, что на раму УАЗа 90-го модельного года установили кузов от версии BMW 5 E12. Передняя, а также задняя часть транспортного средства собраны самим мастером. Кроме того, машина получила защиту переднего бампера и самодельный передний бампер.

Однако салон выглядит очень потрепанным. Можно точно утверждать, что его позаимствовали у BMW 5 E12. Как сообщил сайт car.ru, по документам транспорт числится как УАЗ 90-го модельного года. Можно сделать вывод, что гибрид оснащается силовым агрегатом российской внедорожной версии.

Внешний вид машины выглядит устрашающим. В глаза бросаются ржавые листы и облезлая краска. Сколько россиянин потратил времени на сборку и чем вдохновлялся, пока неизвестно.

В блоге drive2.ru мужчина под ником Sti-Pashka написал, что вместе со своим коллективом в 2019 году обнаружил такой автомобиль.

«Как удалось выяснить, автомобиль был построен в 90-е, когда многие выживали как могли, не думая о художественных изысках в экстерьере. И да, это уже третий самодельный автомобиль, из числа находок нашего коллектива», — написал он.