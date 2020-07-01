Россиянин соврал о поножовщине, после 80 попыток вызвать скорую

В Казани мужчина соврал о поножовщине. На такой поступок он решился после того, как не смог дозвониться до скорой помощи 80 раз.

Об этом сообщило издание Kazanfirst со ссылкой на сюжет телеканала «Татарстан 24». На сайте телеканала сюжет удален.

Эльбрус Заляев почувствовал себя плохо и не мог вызвать врача. По словам мужчины, он 36 раз звонил по номеру «03» и 44 раза в службу «112». Отчаявшись, Заляев позвонил в пожарные и газовые службы. Там он уточнил что нужно сказать, чтобы к нему направили медиков.

Пока мужчина ждал скорой помощи он сам себе сделал укол от давления и измерил температуру. Спустя время он обратился в полицию и сообщил о поножовщине.

Полиция приехала «через пару минут», а вот медики якобы так и не появились. Заляеву выписали штраф в размере 1500 рублей за ложный вызов полиции.