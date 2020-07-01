    01 июля 2020, 00:36

    Россиянин соврал о поножовщине, после 80 попыток вызвать скорую

    Арина Гудилова

    В Казани мужчина соврал о поножовщине. На такой поступок он решился после того, как не смог дозвониться до скорой помощи 80 раз.
    Россиянин соврал о поножовщине, после 80 попыток вызвать скорую

    Об этом сообщило издание Kazanfirst со ссылкой на сюжет телеканала «Татарстан 24». На сайте телеканала сюжет удален.

    Эльбрус Заляев почувствовал себя плохо и не мог вызвать врача. По словам мужчины, он 36 раз звонил по номеру «03» и 44 раза в службу «112». Отчаявшись, Заляев позвонил в пожарные и газовые службы. Там он уточнил что нужно сказать, чтобы к нему направили медиков.

    Пока мужчина ждал скорой помощи он сам себе сделал укол от давления и измерил температуру. Спустя время он обратился в полицию и сообщил о поножовщине.

    Полиция приехала «через пару минут», а вот медики якобы так и не появились. Заляеву выписали штраф в размере 1500 рублей за ложный вызов полиции.