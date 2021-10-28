Житель Красноярска совершил самоубийство прямо во дворе больницы на улице Вавилова после того, как в приемном покое ему сообщили о смерти матери от ковида. Об этом сообщил сайт NGS24.ru со ссылкой на очевидца и знакомый с ситуацией источник.

«Мужчина умер не сразу, думали, что выкарабкается, но этого не произошло», — приводит сайт слова очевидца, который не назвал своего имени.

Собеседник рассказал, что после известия о смерти матери мужчина вышел из приемного покоя, сел на лавочку и убил себя. Гибель мужчины подтвердил еще один информированный источник.