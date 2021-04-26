Россиянин скрывался от правосудия в Испании пять лет

Перед судом предстанет уроженец Саратовской области, который разбил мужчине голову бейсбольной битой. Об этом сообщил «Царьград».

Преступление произошло в 2015 году во Владимирской области. В одном из баров мужчина вместе с товарищем повздорил с несколькими местными жителями. Он достал из машины бейсбольную биту и разбил голову одному из оппонентов. После этого он скрывался от правосудия в Испании на протяжении пяти лет. Его задержали в российском аэропорту.