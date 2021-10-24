Россиянин сделал предложение стюардессе в небе

Пассажир рейса Краснодар — Санкт-Петербург сделал предложение своей девушке во время полета. Ей оказалась одна из стюардесс рейса.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, девушка работает стюардессой, а парень никак не связан с авиацией. В середине полета, когда его девушка обходила салон, он вышел в проход и упал на одно колено на глазах у десятков пассажиров. Когда девушка ответила согласием и обняла своего жениха, люди поддержали пару и начали аплодировать.

Mash отметил, что поддержку выразил и пилот самолета. Он пошутил, что после приземления будет торжество, на которое пустят только по посадочным талонам.

Ранее стюардессы рассказали, зачем приветствуют каждого пассажира на входе в самолет. Оказалось, что дело не только в дружелюбии и хорошем настроении. Стюардессы делают это, чтобы оценить всех пассажиров — чтобы понимать, к кому можно обратиться за помощью в случае экстренной ситуации. Чтобы оценить свое решение и понять, верный ли выбор, стюардессы во время полета несколько раз общаются с таким человеком.

Кроме того, это позволяет оценить самочувствие пассажира на входе в самолет и понять, кто выглядит нездорово и какая у человека физическая форма.