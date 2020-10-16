Россиянин сам вылечился, пока ждал результаты теста на COVID-19

«Приехал в Курган навестить родителей и заболел. 1 октября пришел врач, прослушал меня, быстро взял мазок, выписал лекарства и сказал, что через 5 дней результат мне сообщат», — рассказал мужчина.

Он отметил, что через неделю новостей от врачей не было. Владимир звонил в поликлинику. Сперва ему обещали назвать результат на следующий день, а затем номер был постоянно занят. Россиянин признался, что подлечился сам благодаря интернету и опыту борьбы с простудой.

Поздякову уточнил, что к нему вернулся вкус. В настоящий момент мужчина хочет знать, когда ему можно контактировать с родителями, которые находятся за городом. Он добавил, что, по последней информации, результаты теста ему обещают сообщить 19 октября.



Издание URA.ru направило запрос о сроках проведения анализов и возможности узнать их результат в оперштаб по борьбе с коронавирусом. На момент публикации ответ еще не поступил.