Россиянин, размахивавший малышом в парке, объяснился. Он сравнил детей с маленькими обезьянами

В Сети появилось видео, на котором мужчина размахивает младенцем. Шокированные пользователи призвали полицию обратить внимание на этот инцидент. В итоге мужчина объяснил, что имеет свое видение на воспитание детей.

Видео с объяснением опубликовал Telegram-канал Life Shot. Молодой папа прокомментировал происходящее на видео сотрудникам полиции. Оказалось, что супруги приехали в Сочи, чтобы родить ребенка и заодно проехаться по окрестностям. Также мужчина заявил, что официально является безработным.

В ходе беседы мужчина сравнил детей с маленькими обезьянами и объяснил, что им нужно давать возможность двигаться — быть «на шарнирах».

Накануне появилась информация, что мужчина — житель Москвы, а мать ребенка — уроженка Белгорода.

По данным пресс-службы МВД по Краснодарскому краю, судьба ребенка решается органами опеки. Также случаем заинтересовались в Генпрокуратуре РФ, там заявили, что возьмут дело под контроль.

Стоит отметить, что родители назвали девочку странным именем — Шутка, об этом написано в свидетельстве о рождении.