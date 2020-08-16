Россиянин, размахивавший малышом в парке, объяснился. Он сравнил детей с маленькими обезьянами
Видео с объяснением опубликовал Telegram-канал Life Shot. Молодой папа прокомментировал происходящее на видео сотрудникам полиции. Оказалось, что супруги приехали в Сочи, чтобы родить ребенка и заодно проехаться по окрестностям. Также мужчина заявил, что официально является безработным.
В ходе беседы мужчина сравнил детей с маленькими обезьянами и объяснил, что им нужно давать возможность двигаться — быть «на шарнирах».
Накануне появилась информация, что мужчина — житель Москвы, а мать ребенка — уроженка Белгорода.
По данным пресс-службы МВД по Краснодарскому краю, судьба ребенка решается органами опеки. Также случаем заинтересовались в Генпрокуратуре РФ, там заявили, что возьмут дело под контроль.
Стоит отметить, что родители назвали девочку странным именем — Шутка, об этом написано в свидетельстве о рождении.