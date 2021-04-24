Россиянин рассказал подробности съемки с голыми девушками в Дубае

Российский бизнесмен Алексей Концов, которого ранее обвинили в организации обнаженной фотосессии с 12 девушками в Дубае, рассказал подробности съемки. Он уточнил, что модели зашли к нему в номер, чтобы переодеться, а во время разрешенной администрацией отеля съемки они были в купальниках.

Об этом Концов рассказал РИА «Новости». Он уточнил, что поездку для 12 моделей организовал житель Украины Виталий Гречин, с которым мужчина познакомился в январе этого года.

«Дом, в котором я жил, имеет отличный ресторан с бассейном, в этом ресторане в тот день Виталий с подругами отдыхали и проводили фотосъемки в купальниках, это было со стопроцентного разрешения администрации здания. Фотосъемки длились довольно продолжительное время», — подчеркнул он.

Концов уточнил, что в его номер девушки зашли, чтобы переодеться, — они пробыли там не более получаса. При этом на балконе они находились всего несколько минут. В этот момент их и заснял сосед с другого небоскреба. По словам Концова, за это мужчина сел в тюрьму, потому что снимать и выкладывать такое запрещено.

Мужчина также уточнил, что в отношении него провели следственную проверку, которая показала, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. Правоохранители не нашли ничего противозаконного после всевозможных анализов на алкоголь и наркотики, досмотра вещей и телефонов.