Россиянин рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются приезжие в Китае

Фотограф Влад Тимофеев, перебравшийся жить в Китай, назвал проблемы, с которыми можно столкнуться в этой стране. О его истории написала Lеntа.ru.

Впервые россиянину удалось побывать в Китае в 1999 году. После окончания школы он вновь отправился в соседнюю республику и поселился в традиционном пекинском квартале. По мнению Влада, это было самым идеальным местом для жизни из-за колорита Китая и его низких цен. Но есть и минусы.

По словам Тимофеева, китайская кухня понравится далеко не каждому россиянину. Помимо того, что она очень острая, нередко встречаются и всякие странные блюда, вроде тофу из утиной крови или шашлыка из хрящей.

Еще одна острая проблема в Китае — мошенники. Как сообщил фотографу его друг, следует избегать людей пожилого возраста, которые лежат на улицах и просят о помощи. По его словам, они обвиняют пришедшего на помощь человека и заставляют его платить за их болезни.

Однако подобных случаев с Тимофеевым не случалось. Китайцы показались ему очень доброжелательными и общительными людьми.