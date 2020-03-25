Россиянин пытался взорвать гараж с наркотиками

Россиянин попытался избавиться от наркотических веществ необычным способом. Житель Новочебоксарска решил взорвать свой гараж, чтобы сбить полицейских со следа.

Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. В ночь на 25 марта водитель внедорожника Toyota проигнорировал требование сотрудников ДПС и не остановился. Правоохранители начали погоню. Они преследовали нарушителя до территории гаражного комплекса. Позже автомобиль нашли возле одного из боксов. Водителя в нем уже не было.

В этот момент из гаража раздались женские крики о помощи, а затем повалил густой дым. Правоохранители вызвали пожарных, которые вскрыли дверь запертого помещения. Внутри полицейские нашли несколько горящих свертков, которые лежали под газовым баллоном. Из-за жара от огня баллон должен был нагреться и взорваться, однако не успел — пожарные потушили пламя.

Свертки отправили на исследование. Оказалось, в них находилось восемь килограммов марихуаны и 1,5 килограмма экстази и синтетических наркотиков.

Скрывшийся от сотрудников ДПС водитель вместе с женщиной спрятался в подвале гаража, чтобы спастись от взрыва. Против них возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Кроме того, правоохранители задержали еще троих сообщников. Они продавали запрещенные вещества через интернет-магазин.