    25 марта 2020, 12:35

    Россиянин пытался взорвать гараж с наркотиками

    Нина Петлинова

    Россиянин попытался избавиться от наркотических веществ необычным способом. Житель Новочебоксарска решил взорвать свой гараж, чтобы сбить полицейских со следа.

    Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. В ночь на 25 марта водитель внедорожника Toyota проигнорировал требование сотрудников ДПС и не остановился. Правоохранители начали погоню. Они преследовали нарушителя до территории гаражного комплекса. Позже автомобиль нашли возле одного из боксов. Водителя в нем уже не было.

    В этот момент из гаража раздались женские крики о помощи, а затем повалил густой дым. Правоохранители вызвали пожарных, которые вскрыли дверь запертого помещения. Внутри полицейские нашли несколько горящих свертков, которые лежали под газовым баллоном. Из-за жара от огня баллон должен был нагреться и взорваться, однако не успел — пожарные потушили пламя.

    Свертки отправили на исследование. Оказалось, в них находилось восемь килограммов марихуаны и 1,5 килограмма экстази и синтетических наркотиков.

    Скрывшийся от сотрудников ДПС водитель вместе с женщиной спрятался в подвале гаража, чтобы спастись от взрыва. Против них возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Кроме того, правоохранители задержали еще троих сообщников. Они продавали запрещенные вещества через интернет-магазин.