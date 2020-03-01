Россиянин на автомобиле протаранил границу Эстонии. На Нарвском погранпункте он не остановился по требованию пограничников и снес шлагбаум. Мужчину остановили и задержали. Эстония не пострадала.

Происшествие случилось в ночь на воскресенье, 1 марта на Нарвском пограничном пункте, сообщили СМИ. Подъехав к пункту пограничного контроля, водитель не остановился и продолжил путь в сторону Эстонии. Полиция его задержала уже на территории приграничной эстонской Нарвы. Личность водителя, россиянина средних лет, предстоит установить.

Как рассказал сотрудник пограничного пункта Юллар Кустала, россиянин умышленно не стал останавливаться на границе. Он протаранил шлагбаум и ворота. Зачем он это сделал — неясно.

«Хотя в данном случае люди не пострадали, подобный прорыв мог закончиться и более плачевно. Ведь в это время на погранпункте довольно интенсивное движение», — подчеркнул Кустала.

О возбуждении уголовного или административного дела в отношении россиянина сообщений не поступало. Правоохранители продолжают проверку произошедшего.