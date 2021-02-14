Россиянин простил жену, подсунувшую вместо детей кукол

Житель Дагестана Дауд Даудов простил свою жену Лауру, которая притворилась беременной, затем сообщила ему о «смерти» близнецов и под видом их тел подложила двух кукол. Мужчина случайно обнаружил подлог прямо на кладбище.

Жители его родового села потребовали, чтобы Дауд Даудов развелся с обманщицей, но тот сообщил РЕН ТВ, что «пока держится». Его жена утверждает, что у нее была ложная беременность, и она сама до последнего момента искренне верила, что вынашивает детей.

Родственники обманутого мужа считают, что симулянтку подвело незнание обычаев. Она не знала, что обычаям тело человека в могиле должно находиться с открытым лицом.

Зампред Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Подмосковья Рушан Аббясов заявил, что произошедшее личное дело семьи. Но назвал поступок женщины «нечеловеческим враньем».