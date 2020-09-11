Россиянин продал чужие квартиры, которые должен был ремонтировать

Уголовное дело против мужчины, который незаконно продал чужую недвижимость, передали в суд в Стерлитамаке Республики Башкортостан. Фирма, которая принадлежала мужчине, взялась за ремонт двух квартир — но вместо отделки организовала их продажу.

Об этом сообщила газета Proural.info.

По данным следствия, двое местных жителей обратились к мужчине в августе 2018 года. Они хотели купить квартиры в новостройке, в которой работала ремонтная фирма бизнесмена и находился его офис. Покупатели приняли мужчину за представителя компании застройщика, а он не стал их переубеждать, несмотря на то, что не занимался продажей квартир.

Вместо этого бизнесмен заключил с ними договор купли-продажи чужой недвижимости и получил от покупателей 3,4 миллиона рублей. Мужчина сразу потратил эти средства на свои нужды, но вскоре обман раскрылся. Пострадавшие обратились в полицию. В результате бизнесмен признал свою вину, а также частично возместил пострадаввшим причиненный ущерб.