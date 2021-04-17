Россиянин пожаловался на побои директора УК. Тот в ответ говорит о вымогательстве

Житель Новосибирска Дмитрий Поскотинов заявил, что повредил обе ноги из-за директора УК «Любимый дом» Виталия Кавригина. В феврале 2020 года тот якобы пнул в колено недовольного его работой старшего по дому, а в ноябре Поскотинов упал на льду, который коммунальщики должны были убрать, и сломал ногу.

Теперь Кавригин будет отвечать в суде.

Поскотинов рассказал «360», что вся эта история началась в январе 2020 года, когда он, как член совета дома, решил поинтересоваться, куда уходят деньги жильцов.

«Я написал пару запросов в управляющую компанию, где я был абсолютно проигнорирован, хотя ранее я с Виталием Викторовичем Кавригиным, в принципе, довольно неплохо общался. Когда я пришел 7 февраля 2020 года с претензией, что везде снег, везде грязь, везде бардак, ничего абсолютно не делается, было на меня совершено нападение», — поделился собеседник.

Поскотинов отметил, что раньше Кавригин, хоть и не с первого раза, но к пожеланиям прислушивался. УК, которой он руководит, от застройщика, который в 2019 году выполнил свои пятилетние гарантийные обязательства. Мужчина пояснил, что штат управляшки сформировали из людей, которые уже работали с этим домом на улице Гэсстроевской. Со временем директор УК перестал внимать просьбам и стал угрожать жильцам за претензии. В общем чате он грозился «дать в дыню», а с Поскотиновым практически так и поступил. В полицию Кавригин просто отказался идти.

«Сейчас идет гражданское дело после того, как я поскользнулся и сломал правую ногу, — там темно было, гололед, ну то есть ненадлежащее содержание дороги. Гражданский иск, Кировский районный суд, 28 апреля будет заседание. И также 28 апреля — уголовное дело, <…> заявление по частному обвинению», — добавил Поскотинов.

Кавригин в разговоре с «360» заявил, что никаких угроз и избиений с его стороны не было, а вот со стороны жильцов, по его словам, есть вымогательство.

«Нет никаких угроз и тем более чего-то большего, есть вымогательство со стороны жильцов — либо вы нам платите, либо мы будем писать о вас всякие гадости», — высказал свое мнение директор управляющей компании «Любимый дом». Он раскрыл, что раньше с Поскотиновым они были коллегами — повредивший ноги старший по дому, по словам Кавригина, раньше работал в этой управляшке и взыскивал долги, а когда руководство нашло человека с меньшими финансовыми запросами, он обиделся.

«Он проиграл уже несколько судов нам, с интервалом в несколько месяцев ломает ножки. Один суд он уже проиграл лично в отношении меня. Сейчас идет еще один суд, я думаю, что он тоже его проиграет. Доказательной базы никакой, экспертиза показала, что он мог сломать ногу где угодно, в том числе с высоты падения собственного роста. Переломы эти у него все застарелые, несколько лет назад были», — объяснил Кавригин.

Он подчеркнул, что его оппонент рассказывает всем небылицы и пользуется тем, что у него были травмы раньше.