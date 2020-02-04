    04 февраля 2020, 02:39

    Россиянин построил в Черном море остров из металла

    Валерия Шафирко

    Россиянин построил в Черном море в районе реки Агура остров из металлической конструкции. Сообщение об этом было опубликовано на сайте межрайонной природоохранной прокуратуры города Сочи.

    Конструкция состоит из плоской структурной плиты, колонн и фундамента. В дальнейшем это сооружение должно было стать мобильным островом.

    Установка конструкции на морское дно проводилась без необходимых документов, экологической экспертизы и разрешения Росрыболовства. В результате Адлерский районный суд удовлетворил требование прокуратуры о демонтаже конструкции. Исполнение постановления взято на контроль.

    В 2019 году инвалид по зрению, пенсионер Владимир Крысанов самостоятельно закончил строительство одноэтажного дома в деревне Зарытки Рязанской области. Строительство дома началось еще в 2010 году, мужчина построил для своей 86-летней матери. Стройматериалы он собирал на свалках, а в качестве основных инструментов использовал дрель и циркулярную пилу.