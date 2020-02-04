Россиянин построил в Черном море остров из металла

Конструкция состоит из плоской структурной плиты, колонн и фундамента. В дальнейшем это сооружение должно было стать мобильным островом.

Установка конструкции на морское дно проводилась без необходимых документов, экологической экспертизы и разрешения Росрыболовства. В результате Адлерский районный суд удовлетворил требование прокуратуры о демонтаже конструкции. Исполнение постановления взято на контроль.

В 2019 году инвалид по зрению, пенсионер Владимир Крысанов самостоятельно закончил строительство одноэтажного дома в деревне Зарытки Рязанской области. Строительство дома началось еще в 2010 году, мужчина построил для своей 86-летней матери. Стройматериалы он собирал на свалках, а в качестве основных инструментов использовал дрель и циркулярную пилу.