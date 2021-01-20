Россиянин попросил за «вилку Колчака» 2 миллиона рублей

Житель Тюменской области выставил на продажу вилку, которая якобы принадлежала адмиралу Александру Колчаку. Раритет россиянин оценил в два миллиона рублей.

Мужчина разместил объявление на сайте Avito.

«Эта вилка и еще несколько старых монет были найдены в Казахстане. Знающие люди подсказали, что она с большой вероятностью могла принадлежать Колчаку», — заявил порталу Ura.ru анонимный продавец.

По его словам, на приборе есть гравировка с инициалами адмирала. Тюменец не сомневается, что вилка принадлежала именно Колчаку. При этом на экспертизу он отправлять ее не собирается.

Источник фото: Avito

Он отметил, что если найдется реальный покупатель, то он готов с ним торговаться. Портал направил письменный запрос в Тюменское музейно-просветительское общество.

Тем временем Институт истории материальной культуры РАН разыскивает преступника, который украл 26 ценных археологических артефактов.

Александр Колчак — российский военный, политический деятель, полярный исследователь. В начале ХХ века участвовал в Русской полярной экспедиции, также воевал в русско-японской войне. Вошел в историю как руководитель Белого движения во время Гражданской войны в России. Был арестован, а затем расстрелян зимой 1920 года.