Россиянин попал в кому, находясь на отдыхе в Турции

Житель Башкирии уже второй месяц находится в турецкой больнице с тяжелейшим поражением легких из-за ковида. На данный момент Дмитрия ввели в искусственную кому, рассказали Life родственники больного.

В начале отпуска у россиянина начался сильный кашель. Именно в тот момент семья и решила вернуться домой, однако по дороге в аэропорт состояние мужчины резко ухудшилось. Прибывшие врачи скорой помощи забрали Дмитрия и увезли в красную зону.

«Потом нам сказали, что медстраховка закончилась, то есть нам пришлось своими деньгами выходить из ситуации. Один день, грубо говоря, „проживания“ в реанимации стоит 650 долларов — без лекарств, без лечения, без всего. Также сейчас нужна крупная сумма для трахеотомии (операция, при которой в горло вставляют трубку, чтобы не допустить асфиксии. — ред.) и для одного дня в реанимации — 1600 долларов, соответственно», — сообщили родные пациента.

Для того, чтобы перенаправить больного в Россию, нужен специальный самолет с необходимыми приборами и присутствием реаниматологов на борту. Семья Дмитрия уже обратилась к правительству Башкирии за помощью, однако ответа пока не получила.