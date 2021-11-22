Житель Мордовии опубликовал во «ВКонтакте» пост, в котором раскритиковал праздники 23 Февраля и 8 Марта. За это против него завели уголовное дело. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, под уголовное преследование за статью под названием «Что мы празднуем 23 февраля и 8 марта?» попал житель житель мордовского совхоза «Коммунар». Во время своих рассуждений он так и не нашел ответа на поставленный вопрос.

Одним из пользователей, который прочитал текст, оказался оперуполномоченный Центра по противодействию экстремизму. Правоохранитель сообщил об этом материале в Следственный комитет. Как пишет Baza, против автора поста завели уголовное дело и отправили его под подписку о невыезде.

Информации о том, какое преступление вменяют жителю Мордовии, нет. По данным местных СМИ, автор поста один из тех, кто до сих пор считает себя гражданином Советского Союза.