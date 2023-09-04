Общество 04 сентября 2023, 18:10 Россиянин попал под следствие за попытку ввезти шесть часов Rolex из Дубая ФТС: пассажир из Дубая попытался ввезти в Казань часы Rolex на 10 млн рублей пресс-служба ФТС

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Россиянин, летевший из Дубая в Казань, спрятал под одеждой шесть наручных часов Rolex на общую сумму 10 миллионов рублей. Так он хотел избежать уплаты таможенных платежей на три миллиона, однако мужчину остановили татарстанские таможенники, сообщила пресс-служба ФТС.

При личном досмотре 40-летнего пассажира выяснилось, что он примотал люксовые часы скотчем к ногам и животу. Тем же способом он попытался спрятать пластиковые фирменные карты и визитницы с названием модели и серийным номером. Экспертиза показала, что часы не являются подделкой, изготовлены из нержавеющей стали и сплава золота 750-й пробы.

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В результате в отношении россиянина возбудили сразу два уголовных дела. Максимальная санкция за контрабанду стратегически важных товаров (часть 1 статьи 226.1 УК РФ) — семь лет лишения свободы с крупным штрафом, за уклонение от уплаты таможенных платежей (часть 1 статьи 194) — два года лишения свободы.