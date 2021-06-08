Россиянин поймал гигантского карпа в Дагомысе

Гигантский карп весом почти 32 килограмма попался на снасть жителя Новороссийска Александра Цареградского. Рыбак выудил рекордный трофей из озера Барановского недалеко от Дагомыса.

«Вес рыбы рекордный — 31,75 килограмма, что больше предыдущего рекорда на 60 граммов», — приводит сайт kp.ru слова удачливого любителя рыбалки.

По словам Цареградского, он поехал в Сочи на рыбалку в начале июня, но была плохая погода — облачность и дождь. Упорный мужчина не потерял в веру в успех, который пришел к нему вместе с этим карпом на четвертые сутки. Он отметил, что всегда мечтал поймать такую крупную рыбу. Цереградский уточнил, что смог поймать карпа, которого выпустил обратно в озеро, благодаря подготовке: до этой поездки он запасался приманками и искал рыбные места.

По данным из открытых источников, карпы в природе редко достигают веса более 20 килограммов. Ловят эту рыбу на фидерную и карповую снасть и обычные донки.