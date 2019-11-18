  • Россиянин погиб на индийском курорте

    18 ноября 2019, 16:55

    Артур Блянихов

    В индийском штате Гоа погиб 64-летний россиянин. Это произошло в районе пляжа Арамболь, передает РИА «Новости».

    По данным информагентства, о пропаже туриста спасателям рассказала его супруга. Спустя какое-то время мужчину нашли в бессознательном состоянии в море неподалеку от пляжа. Россиянина доставили в медицинский центр, где врачи констатировали смерть. По предварительной информации, он мог скончаться из-за сердечного приступа.

    «Русская планета» напомнила, что несчастные случаи зачастую происходят после падения с лестниц или во время занятий экстремальными видами спорта.