Россиянин погиб на индийском курорте

По данным информагентства, о пропаже туриста спасателям рассказала его супруга. Спустя какое-то время мужчину нашли в бессознательном состоянии в море неподалеку от пляжа. Россиянина доставили в медицинский центр, где врачи констатировали смерть. По предварительной информации, он мог скончаться из-за сердечного приступа.

«Русская планета» напомнила, что несчастные случаи зачастую происходят после падения с лестниц или во время занятий экстремальными видами спорта.