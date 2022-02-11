Россиянин побил мировой рекорд по дрифту на «Жигулях»

Житель Екатеринбурга Евгений Новокшонов устновил мировой рекорд по дрифту — управляемому заносу автомобиля — на «шестерке» ВАЗ. За 17 часов россиянин проехал 440 километров. О своем достижении он поговорил с «Ридусом».

Предыдущий мировой рекорд был установлен инструктором американской школы вождения Йоханом Шварцем. В 2018 году он проехал в стиле дрифт восемь часов на ВМW. Тогда Новокшонову пришла в голову идея побить этот рекорд.

«Когда я наблюдал за этим рекордом, то подумал, что это суперлегко. Я это стопроцентно смогу сделать. И сделал. Во время заезда испытывал такое удовольствие. Солнце светило в глаза, и я радовался, что делаю то, что мне так нравится», — поделился Новокшонов.

Рекорд Шварца Новокшонов превзошел более чем в два раза. Он проехал 440 километров по льду озера Калды в Челябинской области — 17 часов без остановки. Отечественный автомобиль 1996 года выпуска Новокшонов использовал принципиально — в салоне авто находилась 200-литровая бочка бензина для дозаправки основного бака.

«В топливной цистерне я сделал запасной кран, чтобы если что-то прохудится по дороге, я бы смог быстро его перекрыть. Делал прессовку цистерны, проверял ее на течь, делал различные тесты. В зимнем дрифте очень редко случается, чтобы машины горели. В самом крайнем случае — я бы успел выскочить», — рассказал новый рекордсмен.