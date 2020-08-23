Россиянин отсудил у Mercedes 55 млн рублей за бракованный Maybach

«Этот уникальный кейс дал возможность оценить свои силы перед такой компанией, как „Мерседес-Бенц РУС“. Победа не была легкой. Для достижения успеха пришлось задействовать огромные человеческие и интеллектуальные ресурсы. Проблем добавляли растянутые временные интервалы слушаний», — приводит портал слова адвоката истца Тимура Маршани.

Истец купил лимузин в лизинг в 2012 году, и с машиной сразу начались проблемы: климат-контроль зависал, пневмоподвеска барахлила, а на скорости свыше 40 километров в час боковые зеркала складывались в обратном направлении. Владелец машины обратился за разъяснением в компанию и к дилеру по ремонту за помощью, но ничего не помогло. После отказа в замене автомобиля он подал в суд.

Во время судебных разбирательств такие машины сняли с производства, поэтому речь шла только о компенсации.

Тяжба длилась шесть лет. Ряд экспертиз подтвердил заводские дефекты, и суд обязал выплатить потерпевшей стороне 742 334 евро. Это дело закончилось еще в 2018 году, однако подробности стали известны только сейчас.