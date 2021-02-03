Россиянин отправился за наследством в Казахстан и оказался в психбольнице

Администратор одной из гостиниц Павлодара 28 января обратилась в полицию. Она рассказал, что посетитель ушел из номера два дня назад и не вернулся. Мужчина при этом не отвечал на звонки.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что речь идет о россиянине. Он приехал в Казахстан, чтобы продать квартиру умершей мамы.

«В конце декабря, успешно продав квартиру, денежные средства от продажи квартиры мужчина положил в банк», — отметил начальник управления криминальной полиции Балгабай Капаров.

При этом пропавший житель Тульской области Казахстан не покидал. Расследование привело стражей порядка в Центр психического здоровья. Мужчина проходил курс лечения. По какой причине он оказался в этом учреждении, не уточняется.