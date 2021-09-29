Россиянин описал свое самочувствие после употребления в пищу одного чая на протяжении года

Житель Москвы рассказал про свой опыт употребления в пищу лишь черного и зеленого чая на протяжении года. По его словам, через некоторое время после начала эксперимента он стал замечать изменения в своем организме. Об этом он рассказал в беседе в Lenta.ru.

«После того как долго пил зеленый чай, стал замечать изменения в себе. Было легко, он давал мне тонус. Я чувствовал, как размягчаются ткани. Как будто меня несло течением — берегов не замечал. По-другому услышал музыку. Стал чувствовать мышцы, внутренние органы. Мысленно путешествовал по Индии, Китаю, был в Гималаях, Японии. Перестал пользоваться зеркалом. Мне казалось, что у меня удлиняется лоб, уходит асимметрия лица, искривления в ногах», — сообщил Константин Бахурин.

Его резко настигли и другие перемены в жизни. Константин отметил, что ему удавалось не спать по четверо суток, он перестал чувствовать усталость и мог часами заниматься физическими активностями.

Москвич не знал, что у такого эксперимента есть и отрицательные стороны. Чай, как мужчина позже узнал, сильно обезвоживает и вымывает кальций из организма. Поэтому с ним надо быть очень аккуратным. Тем не менее, такая практика помогла ему лучше познать себя и свои желания. Сейчас Константин вернулся к обычному приему пищи.