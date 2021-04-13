Россиянин обвинил бывшую жену в рождении ребенка ради спасения матери от тюрьмы

Блогерша Анастасия вышла замуж и родила ребенка, чтобы спасти мать от уголовной ответственности, уверен ее бывший супруг. Папа мальчика вообще не имеет на него прав. Мужчина хочет добиться официального отцовства.

Александр и Анастасия некоторое время назад сыграли веселую свадьбу, а потом расстались. Дело в том, что через месяц после торжественного события к новоиспеченному мужу пришла теща — Анжела Владимировна.

«Говорит мне следующие вещи: „Мол, Александр, так и так, ты можешь жить дальше как хочешь, но моя дочка — Настя Сергеева, остается жить здесь. Раз и навсегда“», — пересказал «360» тот разговор Александр.

Он ничего не понял. Тогда точки над «i» поставила жена. По словам собеседника, она заявила, что ее семья спланировала свадьбу и рождение ребенка, чтобы спасти Анжелу Владимировну Сергееву от наказания по уголовной статье за хищение, связанное с крымским банком ВВБ.

Александр утверждает, что не знал о тещином прошлом до свадьбы. В итоге своего сына он увидел лишь в Stories экс-супруги в Instagram.

Через некоторое время мужчина разобрался в схеме. По его словам, Настя родила втайне от него, отказалась от ребенка. Естественно, сына на него не записали, поэтому опеку оформили на Анжелу Владимировну. Таким образом женщина якобы оказывается неприкосновенной для суда. Однако юристы считают, что опека над ребенком не спасет бабушку от закона.

Если она действительно отказалась от ребенка, и опека была установлена за бабушкой, то папа настоящего ребенка, обратившись в суд с требованиями об установлении отцовства, может получить решение суда, по которому он этого ребенка заберет себе и заберет его в том числе у бабушки Ирина Очкина адвокат.

Теперь Александр ждет суда. Пока же он обратился к своей бывшей семье через «360».

«Я сделаю все, чтобы мой ребенок был прежде всего моим ребенком. Чтобы я ему был законным отцом, а ты ему была законной матерью», — сказал он.

Анастасия пока не дает никаких комментариев.