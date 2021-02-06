Россиянин нашел в буханке хлеба обручальное кольцо

В Башкирии местный житель нашел в обычной буханке хлеба обручальное кольцо из золота 583 пробы. Мужчина смог узнать, кому принадлежит украшение, и вернул его владельцу.

Все произошло в городе Давлеканово, сообщила местная газета «Асылыкуль». Россиянин по имени Владимир встретился со своим знакомым Николаем, чтобы решить некоторые дела. Заодно мужчина передал приятелю хлеб.

Вечером этого же дня, во время ужина, Николай нашел в буханке золотое обручальное кольцо. Мужчина захотел вернуть украшение его хозяину и вышел на поставщика хлебобулочного изделия.

Владелицей обручального кольца оказалась сотрудница предприятия. Перед началом рабочей смены женщина сняла украшение, а во время работы нечаянно смахнула его в тесто.

Мебельный реставратор Питер Бекертон из британского Питерборо нашел в старом диване письмо 11-летнего ребенка со сбывшимися предсказаниями. Послание было написано в 1969 году. Написавшая его девочка предвосхитила появление электрических дверей и плазменных панелей телевизора. В своих размышлениях ребенок предположил, что у телефона появится экран, через который можно будет в том числе и видеть своего собеседника.