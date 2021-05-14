Россиянин нашел на своем участке британскую гранату времен Первой мировой

Житель Тюменской области обнаружил на своем приусадебном участке британскую гранату времен Первой мировой войны, сообщил сайт URA.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

«Специалисты группы разминирования ОМОН обследовали предмет, внешне схожий с гранатой. Подозрительную находку обнаружил житель Ишима на своем приусадебном участке», — уточнили в пресс-службе.

По словам специалистов, боеприпас являлся настоящим, но сильно проржавевшим. Его определили как гранату Миллса образца 1915 года. Ее уничтожили с соблюдением необходимых мер безопасности.