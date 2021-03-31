Россиянин набил тату с логотипом застройщика ради скидки на жилье

Житель Татарстана сделал себе татуировку с логотипом одной из строительных компаний. За это застройщик предоставил мужчине скидку на покупку квартиры под Казанью.

Видео с татуировкой появилось в сообществе «Что случилось? Казань. Татарстан» во «ВКонтакте». На кадре из ролика можно можно рассмотреть логотип компании с надписью «Френдли-комплекс „ТураНова“». Татуировку мужчина решил набить на руке. Также на видео попал листок мастера с эскизом.

Источник фото: vk.com/ Что случилось? Казань. Татарстан

За кадром мастер призвал желающих купить недвижимость и риелторов взять идею с татуировкой себе на заметку. Он пояснил, что житель Татарстана получил скидку на приобретение квартиры под Казанью. Мужчине скинули 100 тысяч рублей от стоимости жилья.

В январе итальянский фотограф Марко Вендителли обратил внимание на жительниц Мьянмы (Бирмы). Раньше женщины делали татуировки на лице, чтобы их не похищали желающие жениться мужчины из соседних сел. Обычай уже отошел в прошлое, поэтому фотограф решил запечатлеть исчезающую традицию.