Россиянин Лисов с тремя дочерьми прибыл в Хабаровск

В аэропорту его с дочерьми встречали близкие и журналисты. Лисовы планируют жить у родственников в селе Скворцово. Старшие девочки там пойдут в школу, младшая будет посещать садик.

Ранее хабаровские власти заявляли, что окажут Лисовым всестороннюю помощь.

Россиянин похитил своих детей из приемной семьи в Швеции. Он прошел через суд в Польше и вернулся на родину Подробнее

В 2012 году Денис Лисов вместе с женой Татьяной и старшей дочерью уехал в Швецию. Семья не смогла получить вид на жительство и осталась в стране нелегально. У Лисовых за границей родились еще две дочери. В 2017 году у Татьяны заподозрили шизофрению, ее забрали в больницу, а детей передали в замещающую семью эмигрантов-мусульман из Ливана.

В марте 2019 года, в один из визитов к девочкам Лисов забрал их и уехал в Польшу. Там его задержали по требованию шведских властей, однако суд Польши отказался возвращать детей в Швецию. В начале ноября Лисов с дочерьми прилетел в Москву.