Россиянин избил двух детей в подъезде многоэтажки

В Сеть попала видеозапись с установленной в подъезде многоэтажки в Уфе камеры. На видео мужчина избивает двух детей. СК начал проверку.

Женщина держала маленького мальчика на руках, а девочка постарше пыталась спрятаться за ней от агрессивного мужчины. Он несколько раз ударил ребенка ногой. После одного из пинков девочка врезалась в угол проема.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлены записи с камер видеонаблюдения многоквартирного дома, на которых мужчина применяет насилие в отношении малолетних мальчика и девочки. Как установлено, указанный мужчина является отцом мальчика и сожителем матери девочки», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Башкирии.

Теперь следователи вплотную займутся этим происшествием. Они опросят агрессивного мужчину, мать, детей и очевидцев. Впереди медицинское освидетельствование и проверка бытовых условий, в которых живут избитые дети.