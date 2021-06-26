Россиянин из списка Forbes умер от ковида

Бизнесмен Олег Бурлаков, который находился на 177-м месте в списке Forbes среди самых богатых людей России, умер от коронавируса. Последние годы он жил в Монако.

Об этом изданию сообщил знакомый предпринимателя. Бурлакову был 71 год. Он являлся совладельцем Стройлесбанка, а также руководил лакокрасочной фабрикой Terpentin и инвестиционно-строительной компанией «Импульс». Его состояние оценивается в 650 миллионов долларов.

Бурлакова называли одним из самых скрытных членов российского списка Forbes. Известно, что у него была яхта длиной 106 метров. Она работала альтернативных источниках энергии.

Ранее на 97-м году жизни скончался легендарный диктор телевидения Виктор Балашов. Он вел программу «Время» и первым рассказал зрителям СССР о полете Юрия Гагарина в космос. Об этом сообщил телеканал «Царьград».