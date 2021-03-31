Россиянин из Китая рассказал, как работает соцкредит в стране

Китай с 1 января планирует ввести систему личного рейтинга граждан. Людям изначально присваивается по 100 баллов, но за каждое нарушение, например, за безбилетный проезд рейтинг снижают, что по итогу будет влиять на интегрированность человека в социальные структуры.

Соцкредит, по мнению магистранта Народного университета Китая Ярослава Шевченко, больше похож на программу лояльности в ближайшем супермаркете, чем на систему взращивания идеального члена общества, о чем рассказал Шевченко kp.ru.

«Внутри Китая о соцкредите говорят мало, а пишут в основном специализированные деловые СМИ. Многие простые люди вообще не слышали, что это», — рассказал он.

Ярослав привел пример, когда, как ему кажется, соцкредит сработал. Студент использовал байкшеринг Hellobikе. Система одобрила прокат без залога, который обычно предполагается в таком случае. Алгоритмы проследили акукуратность оплаты счетов, поэтому приняли решение, что он вряд ли он будет воровать данное авто.